＜CMEグループ・ツアー選手権最終日◇22日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞山下美夢有は「70」「69」「71」「70」とアンダーを並べたが、トータル8アンダー・36位タイでシーズン最終戦を終えた。優勝スコアがトータル26アンダーの伸ばし合いでビッグスコアを出すことができず、持ち味のショット力、パッティングもなかなか光らなかった。【写真】山下美夢有のロレックス裏の刻印を大公開！5バーディ・3ボギー