2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2025年11月20日、自身のインスタグラムを更新。肩出しトップスを合わせたコーデを披露した。「トリッキーなお洋服大好き」中川さんは「妹のように可愛いありさちゃんと初の高輪ゲートウェイ」と切り出し、この日はフリーアナウンサーの高階亜理沙さんと一緒だったことを報告した。そして、肩出しトップスを着こなしたショットなど9枚の写真を投稿。「