川田将雅騎手（c）SANKEI 11月23日（日）、川田将雅騎手（栗東：フリー）が京都1Rで5番ホットシートに騎乗して1着となり、7年連続11回目となるJRA年間100勝を達成した。 川田将雅騎手 コメント 今年も無事に100勝まで勝つことができ、ありがたく思います。あまりにも流れの悪い1年だったので、ずっと流れの悪いままここまで来まして、それでも年間100勝させてもらえたことを本当に心から馬と関係者とファンの皆さん