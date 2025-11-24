ファッションブランド「ハニーズ」の冬の定番といえば、「ハニぽか」シリーズ。2025年も販売を開始し、カジュアルからきれいめまで、シーンに合わせて選べるあったかアイテムが豊富に揃っています。自分に合う一着にきっと出会えるやわらかな風合いのあたたか素材と、日常に馴染むベーシックなデザインを掛け合わせた「ハニぽか」シリーズ。寒さが厳しい冬の着こなしを暖かく、そして快適にサポートしてくれます。トップス・ボトム