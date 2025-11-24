茨城県坂東市の工場で、リサイクル用の廃プラスチックなどが激しく燃える火事があり、現在も消火活動が続いています。【映像】建物から炎と激しい煙があがっている様子23日午後11時ごろ、坂東市幸田で「遠くで何かが燃えている」と目撃者から119番通報がありました。警察などによりますと、プラスチックの加工工場で、リサイクル用に屋外で保管されていた廃プラスチックなどから火が出ました。消防車など10台が消火活動に