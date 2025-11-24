西村博之（以下、ひろゆき）が、インド・ダージリンで妻に贈る紅茶を真剣に吟味。妻の誕生月にちなんで選んだ春摘み紅茶などを、嬉しそうに購入する場面があった。【映像】ひろゆきが妻に買ったプレゼント11月23日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃9が放送された。『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海