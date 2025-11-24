米男子ゴルフの秋季シリーズ最終戦、RSMクラシックは23日、ジョージア州セントシモンズ島のシーアイランドGC（パー70）で最終ラウンドが行われ、首位で出たサミ・バリマキ（フィンランド）が66をマークし、通算23アンダーでツアー初優勝した。年間ポイントランキングで久常涼が95位、金谷拓実は99位に入り、100位以内に与えられる来季シード権を獲得した。久常、金谷ら日本勢4選手は今大会、予選落ちしていた。（共同）