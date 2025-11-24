タグ・ホイヤーから「モナコ クロノグラフ」の限定モデル（Ref. CBL218E.FT6312）が登場。600本限定、価格は168万8,500円。夜間のレースをテーマに、パープルからダークブルーへと変化する色調のダイヤルが見どころだ。「モナコ」は1969年に誕生したスクエアケースのクロノグラフ。モータースポーツとのつながりが深いコレクションだ。今回の新作は日没後のレースをモチーフにした色調や、象徴的なスクエアケースにスケルトンダイ