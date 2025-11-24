あなたの職場に、雑談用のスペースはあるだろうか？ 「そんなの生産性を下げるだけ」「ただの無駄話の場所」と切り捨てる人もいるかもしれない。しかし、いま多くの企業があえて“雑談が生まれる空間”を設計し直し始めている。では、その理由と効果とは？ それを教えてくれるのが、400以上のチームを見た専門家が「仲間と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍『チームプレーの天才誰とでもうまく仕事を進められる人がや