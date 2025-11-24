フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs マイアミ・ヒート日付：2025年11月24日（月）開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 117 - 127 マイアミ・ヒート NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対マイアミ・ヒートがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。