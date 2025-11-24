歌舞伎俳優の尾上眞秀（13）が23日深夜に放送されたフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。思い描いている歌舞伎役者像を明かした。番組スタッフから「眞秀くんは、どういう役者さんになりたいんですか?」と質問されると「う〜ん…どういう…」と少し考え込んだ。母親で女優の寺島しのぶに視線を少しだけ移した後に「トップの歌舞伎役者になりたいという思いはあんまりなくて」とし「それよ