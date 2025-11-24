２３日午後１時頃、山形県米沢市南原笹野町で、クマ１頭（体長約８５センチ）が柿の木にいるのを付近の住民が目撃した。クマが住宅近くに移動したことから市は緊急銃猟の実施を判断し、ハンターが駆除した。市環境課によると、柿の木に登って実を食べているクマを住民が自宅から発見し、市に通報した。その後、クマは付近のやぶに潜んでいたが、市職員らが花火を使って畑に追い込んだ。近藤洋介市長から権限を委任された市民環