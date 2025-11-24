女子団体追い抜き滑走する（手前から）高木美帆、野明花菜、佐藤綾乃＝カルガリー（共同）【カルガリー共同】スピードスケートのワールドカップ（W杯）第2戦最終日は23日、カナダのカルガリーで行われ、団体追い抜きの女子で日本（高木、野明、佐藤）は2分53秒08で3位となり、2連勝は逃した。オランダが優勝し、カナダが2位に入った。500メートルは男子の森重航（オカモトグループ）が34秒00で4位、倉坪克拓（長野県競技力向