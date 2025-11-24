メッツがセミエン、レンジャーズがニモを獲得米大リーグで報じられた主力同士の超大型トレードに、米国のファンから驚きの声が止まらない。23日（日本時間24日）に、メッツのブランドン・ニモ外野手とレンジャーズのマーカス・セミエン内野手の交換トレードが成立したと報じられると「予想外」「誰か説明してくれ」「騙されているぞ」とコメントが並んだ。米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者はこの日、自身のXで