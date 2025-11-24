マイルCSのジョッキーカメラ23日に行われた中央競馬のG1・マイルチャンピオンシップ（マイルCS、京都芝1600メートル）は、1番人気のジャンタルマンタル（牡4、高野）が制した。勝ちタイムは1分31秒3。レース後にYouTubeのJRA公式チャンネルで公開されたジョッキーカメラには、ジャンタルマンタルの鞍上・川田将雅騎手の気迫が映し出されていた。盤石すぎるマイル王の走りだった。好スタートから3番手で進めると、直線では外に