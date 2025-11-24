ポストシーズンでドジャースの大谷翔平投手（31）が放った歴史的ホームランボールが、アメリカに拠点を置く大手スポーツ・コレクション専門のオークション会社「SCPオークション」で高額落札された。ナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦のブルワーズ戦で、大谷が放った場外ホームラン（右中間席上・469フィート）は、27万ドル（約4229万円）で落札された。この試合は「史上最高の個人パフォーマンス」と称され、大谷は