高丘陽平が所属するバンクーバー・ホワイトキャップスは、MLS西地区のカンファレンスセミファイナルでLAFCと対戦。前半に2点を先行したものの、相手のソン・フンミンに2得点を許し、さらに味方が退場する苦しい展開となった。そのままPK戦にもつれ込んだが、最終的にPK戦スコア4-3で勝利を収め、激戦を制した。この試合でGKでスタメン出場した高丘は、先制点の起点となる見事なアシストを決め、チームのファイナル進出に大きく貢献