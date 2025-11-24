「転職しようか迷っている」と相談を受けたとき、ひきとめるか、背中を押すか、どう話すのが正解なのでしょうか？ その後の人間関係に悪影響を与えない相談の答え方はあるのでしょうか？『コンサルだけが知っている伝え方のテンプレ』の著者・田中耕比古氏に、具体的な解決策を教えてもらいました。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）「やめたほうがいい」と否定と断定をしない同僚から転職の相談を受けたときは、まず「否定しな