ＭＬＢが公式Ｘで連日発表している「ＴｏｐＰｌａｙｓｏｆ２０２５」は２３日（日本時間２４日）、８０位から７１位が公開され、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が前日の８５位に続いて７３位に入った。９月１６日（同１７日）の本拠地・フィリーズ戦で、大谷は２点を追う８回先頭。右腕ロバートソンのカットボールを捉えると、角度３７度と舞い上がった打球が右翼の敵軍ブルペンに飛び込んだ。３試合ぶりの５０号ソロ