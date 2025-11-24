◆プロボクシング▼ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真▼ＩＢＦ世界フェザー級（５７・１キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦中野幹士―ライース・アリーム▼スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦坪井智也―カルロス・クアドラス▼バンタム級（５３・５キロ以下）１０回戦増田陸―ホセ・カルデロン（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）Ｉ