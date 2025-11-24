巨人で選手、指導者として活躍した元木大介氏が２３日、自身のインスタグラムに新規投稿。清原和博氏との２ショット写真をアップし、ファンの反響を呼んだ。同日に「ジャイアンツ・ファンフェスタ“延長戦”〜２００２年優勝メンバー同窓会〜」として開催され、東京ドームにレジェンドが集結。上原浩治氏や松井秀喜氏ら１９９０年代後半から２０００年代前半にかけてのスタープレーヤー達が集結した。その中でも現役時代から