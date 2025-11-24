ロサンゼルスのスポーツ専門局「ＳｐｏｒｔｓｎｅｔＬＡ」でドジャース専属リポーターを務めるキアステン・ワトソンさんが２３日（日本時間２４日）、自身のインスタグラムに新規投稿。前日まで開催されていたＦ１ラスベガスＧＰを取材した模様を伝えた。「私たちのクルーとフェルスタッペンに感謝」とつづったワトソンさん。レッドブルレーシングに密着し、ピットでインカムをつけて笑みを浮かべる写真などを投稿した。今