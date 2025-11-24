【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーのオランダ1部リーグで23日、NECナイメヘンの塩貝健人は敵地のフェイエノールト戦で後半23分から出場して2ゴールを挙げ、4―2の勝利に導いた。2試合連続ゴールで今季通算5点とした。同僚の佐野航大はフル出場、小川航基は後半14分までプレー。フェイエノールトの上田綺世と渡辺剛はフル出場した。