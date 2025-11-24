【ライプチヒ（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで23日、ブレーメンの菅原由勢はアウェーのライプチヒ戦にフル出場した。試合は0―2で敗れた。ザンクトパウリの藤田譲瑠チマはホームのウニオン・ベルリン戦にフル出場。試合は0―1で敗れた。