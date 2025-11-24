東映は11月24日、新たな特撮シリーズ【PROJECT R.E.D.】（プロジェクト・レッド）を始動することを発表しました。2026年より、テレビ朝日の毎週日曜9時30分〜10時の枠で放送開始。シリーズ第1弾として、完全新生された「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」が登場します。解禁されたティザービジュアルには、メタリックレッドのスーツに身を包んだ新ギャバンが力強く拳を握りしめる姿が描かれ、「超える。」というコピーが添