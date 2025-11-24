◇ボクシングIBF世界フェザー級挑戦者決定戦同級3位ライース・アリーム（米国）＜12回戦＞同級5位中野幹士（帝拳）（2025年11月24日トヨタアリーナ東京）IBF世界フェザー級挑戦者決定戦の当日計量が24日、都内の日本ボクシングコミッション事務局で行われた。IBF独自ルールで前日から10ポンド（約4・5キロ）増が認められており、同級5位の中野幹士（30＝帝拳、14勝13KO）は61・3キロ、対戦相手の同級3位ライース・アリ