海上保安庁は２４日、同庁が運用する無人航空機「シーガーディアン」が２３日に北九州空港（福岡県）に着陸した後、後部のプロペラなどに損傷が確認されたと発表した。着陸時に滑走路と接触したとみられる。発表によると、シーガーディアンは２３日午後６時半頃、北九州空港に地上からの遠隔操作で着陸。その後、同機が自走できなかったため同機の運用センター職員が確認したところ、後部のプロペラ４枚の先端部が折れ曲がって