本日11月24日、ホリプロ制作ミュージカル「デスノート THE MUSICAL」が東京建物Brillia HALLにて開幕する。出演は、加藤清史郎と渡邉蒼がダブルキャストで主演を務めるほか、鞘師里保、リコ（HUNNY BEE）、浦井健治、濱田めぐみ、今井清隆が、舞台で顔を揃えた。 映画、ドラマ、アニメ化もされ、海外でも人気となった漫画『デスノート』が原作。2015年に初演されたミュージカル版は海外ログインして続きを読むThe post 鞘師里保、