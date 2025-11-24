Maison Kitsunéが手がけるCaféKitsunéから、11月21日（金）より冬の限定メニューが登場します。ホリデームードを高める濃厚なホットドリンクや、地域ごとに趣向を凝らしたスペシャルスイーツがラインアップ♡青山・大阪・福岡では店舗限定メニューも揃い、ここでしか味わえない特別なひとときが楽しめます。自分へのご褒美にも、大切な誰かとのカフェタイムにもぴったりです