今回の問題は、見た目よりもシンプルなルールで成り立っています。ただし「引く」「足す」ではなく、“割る”という視点を持てるかがカギ。思考の切り替えが試される一問です。問題：81, 27, 9, 3, □□に入る数字は何でしょうか？ヒント：前の数との関係を“割り算”で見てみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：1正解は「1」でした。▼解説それぞれの数を見比べてみると、次のようになっています。81 ÷ 3 ＝ 2727 ÷ 3 ＝ 99