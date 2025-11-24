ロッテ・植田将太は来季に向けて、シーズン最終盤に存在感を示した。植田は昨季一軍出場がなく、「悔しいシーズンに終わりました」と振り返り、新シーズンに向けて「バッティングとキャッチャーのすべてのキャッチング、ブロッキング、全てのレベルアップするしかないと思います」と意気込んでいた。都城春季キャンプスタートも、沖縄糸満キャンプで一軍合流し、練習試合に3試合に出場したが、オープン戦の出場はなく、開幕