スピードスケートのワールドカップ（Ｗ杯）第２戦は２３日、カルガリーで最終日が行われ、女子団体追い抜きの日本（高木美帆＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝、野明花菜＝立大＝、佐藤綾乃＝ＡＮＡ＝）は２分５３秒０８で３位となり、第１戦に続く連勝はならなかった。オランダが優勝し、地元カナダが２位。今大会２回目の男子５００メートルは森重航（オカモトグループ）が４位、倉坪克拓（長野県競技力向上対策本部）が６位に入った