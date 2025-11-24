23日夜、茨城県坂東市の廃プラスチックのリサイクル工場で火事がありました。発生から10時間たった今も火の勢いは衰えておらず、消防による消火活動が続いています。警察と消防によりますと23日午後10時40分ごろ、坂東市にある廃プラスチックのリサイクル工場で、「炎が上がっている」と近隣住民から119番通報がありました。通報から10時間たった今も消火活動が続いていますが、火の勢いは弱まっておらず、鎮圧のめどはたっていな