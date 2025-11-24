サッカーのイングランド・プレミアリーグでアストンビラ戦に出場したリーズの田中碧＝23日、リーズ（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで23日、リーズの田中碧はホームのアストンビラ戦で味方の負傷を受けて前半23分から出場し、後半26分に退いた。チームは1―2で逆転負けした。