今回は、イケメン社員がぶりっ子女子社員に注意した結果についてのエピソードを紹介します。ずる休みし、仕事を丸投げしてきた女子社員に…「新入女子社員Sの指導係になった私ですが、Sは仕事をまったくせず、男性社員に媚を売ってばかり。でも管理職の男性社員はSに一切注意をせず、甘やかしているのもモヤモヤ……。ただ『潮田さん』というイケメンエリート社員だけは、Sに対し毅然とした態度をとっていました。そんなある日のこ