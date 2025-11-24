ナチュラルなデザインが可愛い天然木でできた丸型ヘッドのブラシ。憧れるけど消耗品に千円は…と思っている方も多いのではないでしょうか。そこでおすすめしたいのがダイソーの商品！なんと330円（税込）で似たような商品をゲットできるんです。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪早速ご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：木柄ブラシ 丸型ヘッド価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJ