2025年11月23日のバラエティー番組「サンデージャポン」（TBS系）は、21日に東京ドームで開かれたミスタープロ野球、長嶋茂雄さんのお別れの会に出席したタレントの林家ペーさん（83）のエピソードを紹介した。記録達成が早かった2000本安打...「そうなんだよ、君」「お別れの会」午前の関係者の部には、一緒にプレーした王貞治さんや長嶋監督時代に巨人でプレーした元大リーガーの松井秀喜さんらが参列して長嶋さんを偲んだ。午後