イヤホンやアダプターなど、おしゃれ心をくすぐるスケルトンデザインの家電小物が並ぶダイソー。なんと、今度はスケルトンのモバイルバッテリーが登場しました！メカメカしいかっこいい見た目に惹かれて即買い♡モバイルバッテリーには珍しい機能も付いていて驚きです！早速使ってみたので、レビューをお届けします。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スケルトンデザイン モバイルバッテリー 5000mAh価格：￥1,100（