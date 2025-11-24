この記事をまとめると ■はたらくクルマには聞いただけでは何かわからない独特なネーミングの車両が存在している ■パッと見た印象で似ているものにたとえられてそのまま名前が付けられていることが多い ■業界ならではの呼び方も存在するのでかかわりのない一般人には新鮮に聞こえるだろう 業界人でないと勘違いしてしまう独特な名前のはたらくクルマ 見たこともあるし、名前も知っているけれどじつは全然違う名前をもっている