さまざまなヘアブラシが販売されているダイソーで、優秀な商品を発見しました！ナイロン毛と豚毛の2層構造のヘアブラシ。頭皮を心地良くマッサージしながら髪の毛を整えてくれます。以前購入したブランドものの似たようなヘアブラシと、ほぼ変わらない使い心地の良さに驚き！200円とは思えないクオリティの高さです♡商品情報商品名：ヘアブラシ（豚毛付）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソー