今っぽい眉にしたいのに、アーチ眉と平行眉のどちらが自分に合うのか迷ってしまうことはありませんか？今回は、気分やファッションに合わせて使い分けられる、2パターンのトレンド眉メイクテクニックをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらアーチ眉と平行眉アーチ眉は、ふんわり女性らしさを出したい時におすすめで、顔が華やかに見えるのがポイントです。一方で平行眉は、キュートな雰囲気や親しみやすさ、若々しさを出したい