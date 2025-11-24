日本では特集上映などで限定公開され、幻の名作と噂ばかりが先行した伝説のイタリア製スリラー、『笑む窓のある家』（1976）がついに正式劇場初公開となる。これにあわせ、日本ではビデオで紹介されたプピ・アヴァティ監督のゾンビ映画『ZEDER／死霊の復活祭』（1983）も限定公開される。こちらは中古のタイプライターを手にした小説家が、死者が蘇る神秘領域“Kゾーン”の謎に迫ってゆくストーリーだ。イタリアの有名な錬金術師