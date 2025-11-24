アップルは世界に先駆けて日本でiOSに新機能を導入するようです。同社の開発者向けドキュメントから、「iOS 26.2」ではサイドボタンに「Siri」以外の音声アシスタントを設定できることが判明しました。 ↑サイドボタンから音声アシスタントをもっとよく使うようになるかも？（画像提供／ifeelstock - stock.adobe.com） 現在のiPhoneでは、サイドボタンを長押しすることでSiriが起動。この機能を変更することは日本だけでな