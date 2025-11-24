お風呂の浮かせる収納って便利だけど、実は使うアイテムを間違えると大惨事になることも。筆者も以前、金属製のフックを浴室で使ってしまい、気付いたら錆が移って大パニック…。そんな苦い経験から本気でおすすめしたいのが、セリアの浴室専用マグネットフック。錆びずに使えて、しっかり止まる安心仕様です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：磁石タイプバスフック小／磁石タイプバスフック価格：各￥110（税込）サイズ