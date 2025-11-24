飼い主のとんでもない場所に乗ってくつろぐポメラニアンがSNS上で話題だ。 【写真】かわいいけど…シュールな光景にネットも反響 犬と食卓の風景を一緒に投稿するアカウント「白い妖精さん」のパロディで投稿されたのは、飼い主の鎖骨付近に足を置いて佇む、ポメラニアンのこめた君の写真。 お尻が顔の前にありながら、悠然とスマホを見続ける飼い主の姿もシュールな写真は大きな話題となり、4.8万いいねを獲得した