社会人になったタイミングでひとり暮らしを始め、初めて自炊に挑戦したという人も多いのでは。ひとり暮らしを初めて数カ月、ついに「お店レベル」まで到達したという投稿が「絶対美味い」「店開け」「こういうの作りたい」と話題を呼んでいる。 【写真】ついに「お店レベル」まで上達したナポリタンさすがに美味そうすぎるっ！ 今年から初ひとり暮らしを始めた社会人1年目の「T」（@tgnejp）さんはこのほど、自身のXに「一