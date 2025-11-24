トランプ米政権がウクライナ戦争終息のために提案した和平案に弾みがつくかどうかが注目される。欧州連合（EU）など西側世界の支持の有無、ウクライナのゼレンスキー大統領の側近が関与した腐敗スキャンダルの余波がカギに挙げられる。米国とウクライナの高官らは23日（現地時間）にスイス・ジュネーブで会い、和平案関連の交渉を続ける。米政治専門メディア「アクシオス」の22日の報道によると、ルビオ国務長官、ウィトコフ中東特