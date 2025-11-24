韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は23日（現地時間）、南アフリカ共和国で開かれた主要20カ国・地域（G20首脳会議（サミット）への出席を契機に、高市早苗首相、中国の李強首相とそれぞれ会談を行った。高市首相との会談では、両首脳は厳しい国際情勢の中において両国関係の重要性と、未来志向の協力の必要性を改めて確認したと大統領室は伝えた。李大統領は「両国関係を安定的に管理していくことが政治家の役割だ」とし「両