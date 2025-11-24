元大関琴風の中山浩一さん（６８）（元尾車親方、津市出身）が、大関を目指して日の出の勢いだった頃、引退間近の大関貴ノ花が「壁」となって立ちはだかった。ところが、勝った大関から翌日、「お前のおかげでいい相撲が取れた。ありがとうな」と声を掛けられた。当時２３歳の体験は今も胸に刻み込まれている。（三木修司）貴ノ花利彰たかのはな・としあき１９５０年、青森県弘前市生まれ。１メートル８２、１０６キロ。柔軟