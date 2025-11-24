ローソンは12月2日から、TVアニメ『SPY×FAMILY』のキャンペーンを開催する。キャンペーンでは、対象の菓子を購入するともらえる「オリジナルジッパーバッグ」の配布をはじめ、限定グッズの販売などを行う。〈先着･数量限定「オリジナルジッパーバッグ」配布(各店計12枚)〉12月2日の朝7時から、対象の菓子を3点購入した人に「オリジナルジッパーバッグ(全4種)」1枚をプレゼントする。対象商品と、好きな「オリジナルジッパーバッグ